Serie A: giudice, multa di 12mila euro al Lecce

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata il giocatore del Milan Oluwafikayomi Tomori, espulso per doppia ammonizione durante il match della terza giornata con la Roma.

Il giudice ha poi richiesto un supplemento di indagine in relazione ai cori dei tifosi della Lazio sabato sera a Napoli. “Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale – si legge nella nota – ritiene necessario che venga acquisita a cura della Procura una dettagliata relazione da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine ai fatti riportati, che coinvolgono l’intera tifoseria della Lazio presente (nel numero di 983 sostenitori), relativamente alla segnalazione di cori discriminatori di matrice razziale (avverso calciatori avversari in campo) e religiosa (avverso tifoseria di altra squadra), nonché cori denigratori di matrice territoriale (avverso la tifoseria avversaria), intonati in più occasioni durante l’incontro dai suddetti sostenitori in percentuali diverse fino alla totalità, comprensivamente delle iniziative assunte anche ai fini della identificazione dei suddetti tifosi e la conferma circa la loro appartenenza a gruppi della tifoseria organizzata presenti allo Stadio Olimpico durante le gare casalinghe della società biancoceleste”.

Otto le società multate: 12.000 euro a Salernitana e Lecce (per lancio di un fumogeno e due bottigliette nel settore dei tifosi ospiti e per lancio di fumogeni nel recinto di gioco), 10mila alla Lazio, Napoli (8mila), Juventus (3mila), Roma (2mila), Bologna e Cagliari (1.500 euro).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp