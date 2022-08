Per la sfida del Via del Mare di Lecce, in programma alle 20.45 di domenica 28 agosto, l’Empoli dovrà fare a meno di Sebastiano Luperto, leccese purosangue, espulso durante la gara con la Fiorentina.

Oltre a Luperto, fermati altri due calciatori dopo le gare della 2a Giornata: due turni di stop per Nehuen Perez dell’Udinese “per avere, al 49° del primo tempo, durante un’azione di giuoco, senza conseguenze lesive, colpito da tergo un avversario con un calcio alla gamba, senza possibilità di giocare il pallone”; una giornata a Riccardo Orsolini del Bologna.