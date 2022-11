Sono otto i calciatori squalificati per un turno dal giudice sportivo dopo le gare della 12a Giornata della Serie A. Si tratta di Dimitrios Nikolau (Spezia) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco, Pawel Marek Dawidowicz (Verona) per fallo grave, Gaetan Lauriente (Sassuolo): doppia ammonizione. Tra i calciatori non espulsi, stop di un turno a Federico Ceccherini e Hien (Verona), Linetty (Torino), Milinkovic Savic (Lazio, nella foto), Verre (Sampdoria) tutti per comportamento scorretto e già diffidati.