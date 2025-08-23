Serie A, Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

GENOA-LECCE 0-0 HIGHLIGHTS
GENOA 4231: Leali, Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin, Frendrup (87’ Vitinha), Masini, Carboni (72’ Ellertsson), Stanciu (87’ Thorsby), Gronbaek (58’ Messias), Colombo (72’ Ekhator). Panchina: Siegrist, Sommariva, Ostigard, Malinovskyi, Sabelli, Cuenca, Fini, Venturino. All. Vieira.
LECCE 433: Falcone, Veiga (68’ Kouassi), Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly (83’ Pierret), Berisha (58’ Dramé), Ramadani; Morente, Camarda (83’ N’dri), Banda (58’ Sottil). Panchina: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Rafia, Perez, Helgason, Gorter, Maleh. All. Di Francesco.
Arbitro: Massa di Imperia.
Ammoniti: Banda, Veiga, Martin, Tete Morente (L); Ekhator (G) tutti per gioco falloso.
Note: angoli 7-3 per il Lecce. Recuperi 1′ e 4′. Spettatori: 32.576
