Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. Il tecnico serbo è stato esonerato dopo la quinta giornata a causa del non brillante avvio di campionato: tre pareggi e due sconfitte. Sono tre i nomi caldi per il dopo Mihajlovic: Thiago Motta, ex Spezia, Paulo Sousa, reduce dall’esonero col Flamengo gia avvisato in Italia al Dall’Ara e San Siro per Milan-Bologna, e Roberto De Zerbi, alla ricerca di una nuova avventura dopo quella con lo Shakthar.