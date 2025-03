Serie A, date e orari della 31a alla 33a Giornata: in campo a Pasqua

La Lega Serie A ha reso noti date e orari delle giornate 31, 32 e 33 del campionato, con una novità importante: il turno pasquale del 20 aprile, in cui si disputeranno tre match. Bologna-Inter, Empoli-Venezia e Milan-Atalanta andranno in scena proprio il giorno di Pasqua per agevolare i calendari di Inter, Milan e Bologna, impegnate tra Champions League e Coppa Italia.

Il calendario completo delle prossime giornate

31a Giornata

Venerdì 4 aprile

Genoa-Udinese (20:45, DAZN/SKY)

Sabato 5 aprile

Monza-Como (15:00, DAZN)

Parma-Inter (18:00, DAZN)

Milan-Fiorentina (20:45, DAZN/SKY)

Domenica 6 aprile

Lecce-Venezia (12:30, DAZN)

Empoli-Cagliari (15:00, DAZN)

Torino-Verona (15:00, DAZN)

Atalanta-Lazio (18:00, DAZN/SKY)

Roma-Juventus (20:45, DAZN)

Lunedì 7 aprile

Bologna-Napoli (20:45, DAZN)

32a Giornata

Venerdì 11 aprile

Udinese-Milan (20:45, DAZN/SKY)

Sabato 12 aprile

Venezia-Monza (15:00, DAZN)

Inter-Cagliari (18:00, DAZN)

Juventus-Lecce (20:45, DAZN/SKY)

Domenica 13 aprile

Atalanta-Bologna (12:30, DAZN)

Fiorentina-Parma (15:00, DAZN)

Verona-Genoa (15:00, DAZN)

Como-Torino (18:00, DAZN/SKY)

Lazio-Roma (20:45, DAZN)

Lunedì 14 aprile

Napoli-Empoli (20:45, DAZN)

33a Giornata

Sabato 19 aprile

Lecce-Como (15:00, DAZN)

Monza-Napoli (18:00, DAZN)

Roma-Verona (20:45, DAZN/SKY)

Domenica 20 aprile (Pasqua)

Empoli-Venezia (15:00, DAZN)

Bologna-Inter (18:00, DAZN/SKY)

Milan-Atalanta (20:45, DAZN)

Lunedì 21 aprile

Torino-Udinese (12:30, DAZN/SKY)

Cagliari-Fiorentina (15:00, DAZN)

Genoa-Lazio (18:00, DAZN)

Parma-Juventus (20:45, DAZN)

