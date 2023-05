Serie A: Con lo 0-0 del Via del Mare, la Cremonese retrocede in B

La Cremonese retrocede matematicamente in Serie B, dopo una sola stagione in Serie A. Il tracollo casalingo con il Bologna (5-1) nell’anticipo del sabato pomeriggio e lo 0-0 del Via del Mare tra Lecce e Spezia hanno emesso il triste verdetto per la squadra grigiorossa, che si unisce alla Sampdoria già in B da un paio di settimane.

