Il Napoli continua a guidare la classifica di Serie A in solitaria, ma con un punto un più sulla prima inseguitrice. Approfittando del passo falso interno dell’Atalanta con la Lazio, ora è il Milan a issarsi al secondo posto. Ne approfittano anche Inter e Juventus che si avvicinano al gruppone do testa.

In coda, la Sampdoria vince lo scontro diretto dello Zini con la Cremonese lasciando ai lombardi all’ultimo posto. Resta nei guai anche il Verona, ko in rimonta nel monday night con il Sassuolo. Perde posizioni il Lecce di Baroni, scavalcato dal Bologna. Classifica che resta corta sia nelle zone alte che in quelle basse. Il quadro completo dopo le gare dell’11a Giornata: