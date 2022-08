“Come si chiama l’arbitro? Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto…”. Silvio Berlusconi attacca e boccia il brindisino Marco Di Bello, che ha diretto la sfida tra Monza e Udinese, primo anticipo della 3a Giornata di Serie A, vinta dai friulani in rimonta con il punteggio di 2-1. Silvio Berlusconi, patron dei brianzoli, era in tribuna e non ha gradito l’arbitraggio: “E’ stata una partita un po’ sfortunata per il Monza, ma gli altri erano in 12 perché c’era anche l’arbitro con loro. Un arbitraggio davvero scandaloso”.