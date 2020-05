Condividi

Si ricomincia con Atalanta-Sassuolo il 19 giugno. La Lega Calcio ha varato il calendario per la ripartenza della Serie A in Italia, che avverrà di venerdì a Bergamo, una delle città martoriate dall’epidemia di Covid-19. I nerazzurri e i neroverdi si affronteranno il venerdì successivo alla finale di Coppa Italia che si dovrebbe giocare il 17 giugno. Dopo i recuperi della 25esima giornata si tornerà in campo il 23 e 24 giugno con le sfide valide per il 27esimo turno.