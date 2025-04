Serie A, Atalanta-Lecce: Mateo Retegui in forte dubbio

Cresce l’apprensione in casa Atalanta per le condizioni di Mateo Retegui alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce, in programma a Bergamo nella serata di domenica 27 aprile (20.45).

L’attaccante nerazzurro e della nazionale italiana è alle prese con un affaticamento al flessore destro e nella mattinata di domani si sottoporrà a controlli ed esami diagnostici per valutare l’entità del problema.

La decisione sulla sua eventuale convocazione sarà presa solo dopo l’esito degli accertamenti, con l’elenco ufficiale dei giocatori disponibili che verrà diramato nella tarda mattinata o, al più tardi, nel primo pomeriggio.

