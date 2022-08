Sarà Alberto Santoro della sezione di Messina a dirigere Lecce-Empoli, gara valida per la 3a Giornata di Serie A, in programma alle 20.45 di domenica 28 agosto al Via del Mare. Passeri e Costanzo saranno i due assistenti, Baroni quarto ufficiale, Mariani al Var, Peretti all’avar.

Santoro inizia l’attività arbitrale nel 2005 invogliato anche dal padre, ex arbitro. Dopo il corso, l’esordio il 3 novembre 2005 in Annunziata-Real Messina del campionato Giovanissimi. Nel 2012 arriva in Serie D, tre anni dopo ottiene la promozione in Lega Pro. Nel 2019 è premiato come miglior arbitro siciliano. Il 1 settembre 2020 viene promosso alla CAN, arbitri di Serie A e B. Esordio in Serie B il 3 ottobre in Venezia-Frosinone. Il 7 febbraio 2021 debutta in Serie A in Udinese-Hellas Verona. Santoro ha incrociato il Lecce in quattro occasioni: due vittorie e due pareggi. Gli arbitri designati per la 3a Giornata di Serie A, in programma domenica 28 agosto:

Monza-Udinese (Di Bello, venerdi’ 26/8 h.18.30)

Lazio-Inter (Fabbri, venerdi’ 26/8 h. 20.45)

Cremonese-Torino (Valeri, sabato 27/8 h. 18.30)

Juventus-Roma (Irrati, sabato 27/8 h. 18.30)

Milan-Bologna (Manganiello, sabato 27/8 h. 20.45)

Spezia-Sassuolo (Cosso, sabato 27/8 h. 20.45)

Hellas Verona-Atalanta (Prontera, h. 18.30)

Salernitana-Sampdoria (Massa, h. 18.30)

Fiorentina-Napoli (Marinelli, h. 20.45)

Lecce-Empoli (Santoro, h. 20.45)