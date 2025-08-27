27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Livio Marinelli della sezione di Pontedera

Serie A, arbitri 2a Giornata: Lecce-Milan a Livio Marinelli

Dante Sebastio 27 Agosto 2025
centered image

Le designazioni arbitrali per la 2a giornata di Serie A, in programma tra venerdì 29 e domenica 31 agosto.

Venerdì 29 agosto 2025

Cremonese-Sassuolo (18:30)
Arbitro: Guida – Assistenti: Barone, Monaco – IV: Calzavara – VAR: Gariglio – AVAR: Sozza

Lecce-Milan (20:45)
Arbitro: Marinelli – Assistenti: Dei Giudici, Mastrodonato – IV: Arena – VAR: Ghersini – AVAR: Meraviglia

Sabato 30 agosto 2025

Bologna-Como (18:30)
Arbitro: Doveri – Assistenti: Palermo, Catallo – IV: Tremolada – VAR: Di Paolo – AVAR: Pezzuto

Parma-Atalanta (18:30)
Arbitro: Mariani – Assistenti: Bindoni, Tegoni – IV: Ferrieri Caputi – VAR: Aureliano – AVAR: Pairetto

Napoli-Cagliari (20:45)
Arbitro: Bonacina – Assistenti: Rossi C., Bahri – IV: Marcenaro – VAR: La Penna – AVAR: Paterna

Pisa-Roma (20:45)
Arbitro: Collu – Assistenti: Cecconi, Rossi M. – IV: Manganiello – VAR: Meraviglia – AVAR: Maresca

Domenica 31 agosto 2025

Genoa-Juventus (18:30)
Arbitro: Chiffi – Assistenti: Mondin, Fontemurato – IV: Fourneau – VAR: Paterna – AVAR: La Penna

Torino-Fiorentina (18:30)
Arbitro: Abisso – Assistenti: Peretti, Perrotti – IV: Ayroldi – VAR: Mazzoleni – AVAR: Dionisi

Inter-Udinese (20:45)
Arbitro: Marchetti – Assistenti: Baccini, Colarossi – IV: Zufferli – VAR: Marini – AVAR: Aureliano

Lazio-Verona (20:45)
Arbitro: Crezzini – Assistenti: Costanzo, Garzelli – IV: Colombo – VAR: Pezzuto – AVAR: Maresca

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Fidelis Andria, a centrocampo ecco Giorgione e lunedì c’è il Ferrandina

27 Agosto 2025 Massimiliano Di Pasquale

Foggia: dopo Byar, si pensa a Petermann, Pierno e Sylla

27 Agosto 2025 Claudia Carbonara

Serie A, Milan: Rafael Leao salta anche la sfida con il Lecce

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie B: Bari, ufficiale l’arrivo di Cerri

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Brindisi, cresce l’attesa per Trezeguet e Moggi, ospiti dello Juventus Club “Andrea Agnelli”

27 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Eccellenza, UC Bisceglie blinda la corsia mancina: confermato Farinola

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

“Inflazione record in Puglia, famiglie e imprese abbandonate dal Governo”

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Melfi: la UIL Fpl sottolinea l’importanza della visita istituzionale all’Ospedale “San Giovanni di Dio”

27 Agosto 2025 Michael Logrippo

Grottaglie, incendiati e distrutti cinque mezzi del Comune

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie A, arbitri 2a Giornata: Lecce-Milan a Livio Marinelli

27 Agosto 2025 Dante Sebastio