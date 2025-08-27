Serie A, arbitri 2a Giornata: Lecce-Milan a Livio Marinelli

Le designazioni arbitrali per la 2a giornata di Serie A, in programma tra venerdì 29 e domenica 31 agosto.
Venerdì 29 agosto 2025
Cremonese-Sassuolo (18:30)
Arbitro: Guida – Assistenti: Barone, Monaco – IV: Calzavara – VAR: Gariglio – AVAR: Sozza
Lecce-Milan (20:45)
Arbitro: Marinelli – Assistenti: Dei Giudici, Mastrodonato – IV: Arena – VAR: Ghersini – AVAR: Meraviglia
Sabato 30 agosto 2025
Bologna-Como (18:30)
Arbitro: Doveri – Assistenti: Palermo, Catallo – IV: Tremolada – VAR: Di Paolo – AVAR: Pezzuto
Parma-Atalanta (18:30)
Arbitro: Mariani – Assistenti: Bindoni, Tegoni – IV: Ferrieri Caputi – VAR: Aureliano – AVAR: Pairetto
Napoli-Cagliari (20:45)
Arbitro: Bonacina – Assistenti: Rossi C., Bahri – IV: Marcenaro – VAR: La Penna – AVAR: Paterna
Pisa-Roma (20:45)
Arbitro: Collu – Assistenti: Cecconi, Rossi M. – IV: Manganiello – VAR: Meraviglia – AVAR: Maresca
Domenica 31 agosto 2025
Genoa-Juventus (18:30)
Arbitro: Chiffi – Assistenti: Mondin, Fontemurato – IV: Fourneau – VAR: Paterna – AVAR: La Penna
Torino-Fiorentina (18:30)
Arbitro: Abisso – Assistenti: Peretti, Perrotti – IV: Ayroldi – VAR: Mazzoleni – AVAR: Dionisi
Inter-Udinese (20:45)
Arbitro: Marchetti – Assistenti: Baccini, Colarossi – IV: Zufferli – VAR: Marini – AVAR: Aureliano
Lazio-Verona (20:45)
Arbitro: Crezzini – Assistenti: Costanzo, Garzelli – IV: Colombo – VAR: Pezzuto – AVAR: Maresca
