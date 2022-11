Condividi su...

Linkedin email

La Lega Serie A ha reso nota la programmazione delle gare dalla 22a alla 29a Giornata della Serie A. Le prossime finestre, fissate in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia, sono quelle già stabilite: 21 marzo, 28 aprile e 29 maggio. “Abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e orari delle partite della Serie A TIM fino a Pasqua – ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega di A -. La programmazione delle gare, che da quest’anno avviene con congruo anticipo, come in Premier League, è apprezzata dalle Società, perché permette di pianificare al meglio l’attività sportiva e la vendita dei biglietti. E così i tifosi sanno per tempo le date in cui giocherà la propria squadra. Come detto a inizio stagione, il calendario delle partite è diffuso in 7 finestre nel corso dell’anno, in date già stabilite (l’anno scorso ne abbiamo avute 12; la Premier ne ha 10). Il 21 marzo renderemo noti gli incontri fino ad aprile. Ringrazio l’AD Luigi De Siervo, il nostro HCO Andrea Butti e tutta la struttura della Lega per il grande lavoro svolto”.

22a Giornata: Milan-Torino, venerdì 10 febbraio ore 20.45 (Dazn) Empoli-Spezia, sabato 11 febbraio ore 15 (Dazn) Lecce-Roma, sabato 11 febbraio ore 18 (Dazn) Lazio-Atalanta, sabato 11 febbraio ore 20.45 (Dazn/Sky) Udinese-Sassuolo, domenica 12 febbraio ore 12.30 (Dazn/Sky) Bologna-Monza, domenica 12 febbraio ore 15 (Dazn) Juventus-Fiorentina, domenica 12 febbraio ore 18 (Dazn) Napoli-Cremonese, domenica 12 febbraio ore 20.45 (Dazn) Verona-Salernitana, lunedì 13 febbraio ore 18.30 (Dazn) Sampdoria-Inter, lunedì 13 febbraio ore 20.45 (Dazn/Sky).

23a Giornata: Sassuolo-Napoli, venerdì 17 febbraio ore 20.45 (Dazn) Sampdoria-Bologna, sabato 18 febbraio ore 15 (Dazn) Monza-Milan, sabato 18 febbraio ore 18 (Dazn) Inter-Udinese, sabato 18 febbraio ore 20.45 (Dazn/Sky) Atalanta-Lecce, domenica 19 febbraio ore 12.30 (Dazn/Sky) Fiorentina-Empoli, domenica 19 febbraio ore 15 (Dazn) Salernitana-Lazio, domenica 19 febbraio ore 15 (Dazn) Spezia-Juventus, domenica 19 febbraio ore 18 (Dazn) Roma-Verona, domenica 19 febbraio ore 20.45 (Dazn) Torino-Cremonese, lunedì 20 febbraio ore 20.45 (Dazn/Sky).

24a Giornata: Empoli-Napoli, sabato 25 febbraio ore 18 (Dazn) Lecce-Sassuolo, sabato 25 febbraio ore 20.45 (Dazn/Sky) Bologna-Inter, domenica 26 febbraio ore 12.30 (Dazn/Sky) Salernitana-Monza, domenica 26 febbraio ore 15 (Dazn) Udinese-Spezia, domenica 26 febbraio ore 18 (Dazn) Milan-Atalanta, domenica 26 febbraio ore 20.45 (Dazn) Verona-Fiorentina, lunedì 27 febbraio ore 18.30 (Dazn) Lazio-Sampdoria, lunedì 27 febbraio ore 20.45 (Dazn/Sky) Cremonese-Roma, martedì 28 febbraio ore 18.30 (Dazn) Juventus-Torino, martedì 28 febbraio ore 20.45 (Dazn).

25a Giornata: Napoli-Lazio*, venerdì 3 marzo ore 20.45 (Dazn) Monza-Empoli, sabato 4 marzo ore 15 (Dazn) Atalanta-Udinese*, sabato 4 marzo ore 18 (Dazn) Fiorentina-Milan, sabato 4 marzo ore 20.45 (Dazn/Sky) Spezia-Verona, domenica 5 marzo ore 12.30 (Dazn/Sky) Sampdoria-Salernitana, domenica 5 marzo ore 15 (Dazn) Inter-Lecce, domenica 5 marzo ore 18 (Dazn) Roma-Juventus, domenica 5 marzo ore 20.45 (Dazn) Sassuolo-Cremonese, lunedì 6 marzo ore 18.30 (Dazn) Torino-Bologna, lunedì 6 marzo ore 20.45 (Dazn/Sky) * fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia.

26a Giornata: Spezia-Inter, venerdì 10 marzo ore 20.45 (Dazn) Empoli-Udinese, sabato 11 marzo ore 15 (Dazn) Napoli-Atalanta, sabato 11 marzo ore 18 (Dazn) Bologna-Lazio*, sabato 11 marzo ore 20.45 (Dazn/Sky) Lecce-Torino, domenica 12 marzo ore 12.30 (Dazn/Sky) Cremonese-Fiorentina, domenica 12 marzo ore 15 (Dazn) Verona-Monza*, domenica 12 marzo ore 15 (Dazn) Roma-Sassuolo, domenica 12 marzo ore 18 (Dazn) Juventus-Sampdoria, domenica 13 marzo ore 20.45 (Dazn) Milan-Salernitana, lunedì 13 marzo ore 20.45 (Dazn/Sky) * fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia 27/a giornata Sassuolo-Spezia, venerdì 17 marzo ore 18.30 (Dazn) Atalanta-Empoli, venerdì 17 marzo ore 20.45 (Dazn/Sky) Monza-Cremonese, sabato 18 marzo ore 15 (Dazn) Salernitana-Bologna, sabato 18 marzo ore 18 (Dazn) Udinese-Milan, sabato 18 marzo ore 20.45 (Dazn/Sky) Sampdoria-Verona, domenica 19 marzo ore 12.30 (Dazn/Sky) Fiorentina-Lecce, domenica 19 marzo ore 15 (Dazn) Torino-Napoli, domenica 19 marzo ore 15 (Dazn) Lazio-Roma, domenica 19 marzo ore 18 (Dazn) Inter-Juventus, domenica 19 marzo ore 20.45 (Dazn).

28a Giornata: ** Spezia-Salernitana, sabato 1 aprile ore 15 Inter-Fiorentina, sabato 1 aprile ore 18 Juventus-Verona, sabato 1 aprile ore 20.45 Cremonese-Atalanta, domenica 2 aprile ore 12.30 Monza-Lazio, domenica 2 aprile ore 15 Sassuolo-Torino, domenica 2 aprile ore 15 Roma-Sampdoria, domenica 2 aprile ore 18 Napoli-Milan, domenica 2 aprile ore 20.45 Empoli-Lecce, lunedì 3 aprile ore 18.30 Bologna-Udinese, lunedì 3 aprile ore 20.45 ** fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia. I licenziatari della giornata saranno resi noti il 21 marzo 2023.

29a Giornata: Lecce-Napoli*, sabato 8 aprile ore 12.30 (Dazn) Udinese-Monza, sabato 8 aprile ore 12.30 (Dazn/Sky) Fiorentina-Spezia, sabato 8 aprile ore 14.30 (Dazn) Salernitana-Inter*, sabato 8 aprile ore 14.30 (Dazn) Milan-Empoli*, sabato 8 aprile ore 16.30 (Dazn/Sky) Sampdoria-Cremonese, sabato 8 aprile ore 16.30 (Dazn) Atalanta-Bologna, sabato 8 aprile ore 18.30 (Dazn/Sky) Torino-Roma, sabato 8 aprile ore 18.30 (Dazn) Verona-Sassuolo, sabato 8 aprile ore 20.45 (Dazn) Lazio-Juventus, sabato 8 aprile ore 20.45 (Dazn) *fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia. (ANSA).