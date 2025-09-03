Serie A: anticipi e posticipi dalla 4a alla 12a Giornata

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi, con relativa programmazione televisiva, delle giornate che vanno dalla 4ª alla 12ª del campionato Enilive 2025/2026. Un fitto programma di big match e derby animerà l’autunno calcistico, con sfide distribuite tra venerdì e lunedì per garantire la massima visibilità in diretta su DAZN e Sky.
4a giornata (19-22 settembre 2025)
Venerdì 19 settembre
20.45 Lecce-Cagliari (DAZN)
Sabato 20 settembre
15.00 Bologna-Genoa (DAZN)
18.00 Verona-Juventus (DAZN)
20.45 Udinese-Milan (DAZN/Sky)
Domenica 21 settembre
12.30 Lazio-Roma (DAZN)
15.00 Cremonese-Parma (DAZN)
15.00 Torino-Atalanta (DAZN)
18.00 Fiorentina-Como (DAZN/Sky)
20.45 Inter-Sassuolo (DAZN)
Lunedì 22 settembre
20.45 Napoli-Pisa (DAZN/Sky)
5a giornata (27-29 settembre 2025)
Sabato 27 settembre
15.00 Como-Cremonese (DAZN)
18.00 Juventus-Atalanta (DAZN)
20.45 Cagliari-Inter (DAZN/Sky)
Domenica 28 settembre
12.30 Sassuolo-Udinese (DAZN)
15.00 Pisa-Fiorentina (DAZN)
15.00 Roma-Verona (DAZN)
18.00 Lecce-Bologna (DAZN/Sky)
20.45 Milan-Napoli (DAZN)
Lunedì 29 settembre
18.30 Parma-Torino (DAZN)
20.45 Genoa-Lazio (DAZN/Sky)
6a giornata (3-5 ottobre 2025)
Venerdì 3 ottobre
20.45 Verona-Sassuolo (DAZN/Sky)
Sabato 4 ottobre
15.00 Lazio-Torino (DAZN)
15.00 Parma-Lecce (DAZN)
18.00 Inter-Cremonese (DAZN)
20.45 Atalanta-Como (DAZN/Sky)
Domenica 5 ottobre
12.30 Udinese-Cagliari (DAZN)
15.00 Bologna-Pisa (DAZN)
15.00 Fiorentina-Roma (DAZN)
18.00 Napoli-Genoa (DAZN/Sky)
20.45 Juventus-Milan (DAZN)
7a giornata (18-20 ottobre 2025)
Sabato 18 ottobre
15.00 Lecce-Sassuolo (DAZN)
15.00 Pisa-Verona (DAZN)
18.00 Torino-Napoli (DAZN)
20.45 Roma-Inter (DAZN/Sky)
Domenica 19 ottobre
12.30 Como-Juventus (DAZN)
15.00 Cagliari-Bologna (DAZN)
15.00 Genoa-Parma (DAZN)
18.00 Atalanta-Lazio (DAZN/Sky)
20.45 Milan-Fiorentina (DAZN)
Lunedì 20 ottobre
20.45 Cremonese-Udinese (DAZN/Sky)
8a giornata (24-26 ottobre 2025)
Venerdì 24 ottobre
20.45 Milan-Pisa (DAZN/Sky)
Sabato 25 ottobre
15.00 Parma-Como (DAZN)
15.00 Udinese-Lecce (DAZN)
18.00 Napoli-Inter (DAZN)
20.45 Cremonese-Atalanta (DAZN/Sky)
Domenica 26 ottobre
12.30 Torino-Genoa (DAZN)
15.00 Sassuolo-Roma (DAZN)
15.00 Verona-Cagliari (DAZN)
18.00 Fiorentina-Bologna (DAZN/Sky)
20.45 Lazio-Juventus (DAZN)
9a giornata (28-30 ottobre 2025, turno infrasettimanale)
Martedì 28 ottobre
18.30 Lecce-Napoli (DAZN)
20.45 Atalanta-Milan (DAZN)
Mercoledì 29 ottobre
18.30 Como-Verona (DAZN)
18.30 Juventus-Udinese (DAZN)
18.30 Roma-Parma (DAZN/Sky)
20.45 Bologna-Torino (DAZN)
20.45 Genoa-Cremonese (DAZN)
20.45 Inter-Fiorentina (DAZN/Sky)
Giovedì 30 ottobre
18.30 Cagliari-Sassuolo (DAZN)
20.45 Pisa-Lazio (DAZN/Sky)
10a giornata (1-3 novembre 2025)
Sabato 1 novembre
15.00 Udinese-Atalanta (DAZN)
18.00 Napoli-Como (DAZN)
20.45 Cremonese-Juventus (DAZN/Sky)
Domenica 2 novembre
12.30 Verona-Inter (DAZN)
15.00 Fiorentina-Lecce (DAZN)
15.00 Torino-Pisa (DAZN)
18.00 Parma-Bologna (DAZN/Sky)
20.45 Milan-Roma (DAZN)
Lunedì 3 novembre
18.30 Sassuolo-Genoa (DAZN)
20.45 Lazio-Cagliari (DAZN/Sky)
11a giornata (7-9 novembre 2025)
Venerdì 7 novembre
20.45 Pisa-Cremonese (DAZN/Sky)
Sabato 8 novembre
15.00 Como-Cagliari (DAZN)
15.00 Lecce-Verona (DAZN)
18.00 Juventus-Torino (DAZN)
20.45 Parma-Milan (DAZN/Sky)
Domenica 9 novembre
12.30 Atalanta-Sassuolo (DAZN)
15.00 Bologna-Napoli (DAZN)
15.00 Genoa-Fiorentina (DAZN)
18.00 Roma-Udinese (DAZN/Sky)
20.45 Inter-Lazio (DAZN)
12a giornata (22-24 novembre 2025)
Sabato 22 novembre
15.00 Cagliari-Genoa (DAZN)
15.00 Udinese-Bologna (DAZN)
18.00 Fiorentina-Juventus (DAZN)
20.45 Napoli-Atalanta (DAZN/Sky)
Domenica 23 novembre
12.30 Verona-Parma (DAZN)
15.00 Cremonese-Roma (DAZN)
18.00 Lazio-Lecce (DAZN/Sky)
20.45 Inter-Milan (DAZN)
Lunedì 24 novembre
18.30 Torino-Como (DAZN/Sky)
20.45 Sassuolo-Pisa (DAZN)
