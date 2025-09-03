Serie A: anticipi e posticipi dalla 4a alla 12a Giornata

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi, con relativa programmazione televisiva, delle giornate che vanno dalla 4ª alla 12ª del campionato Enilive 2025/2026. Un fitto programma di big match e derby animerà l’autunno calcistico, con sfide distribuite tra venerdì e lunedì per garantire la massima visibilità in diretta su DAZN e Sky.

4a giornata (19-22 settembre 2025)

Venerdì 19 settembre

20.45 Lecce-Cagliari (DAZN)

Sabato 20 settembre

15.00 Bologna-Genoa (DAZN)

18.00 Verona-Juventus (DAZN)

20.45 Udinese-Milan (DAZN/Sky)

Domenica 21 settembre

12.30 Lazio-Roma (DAZN)

15.00 Cremonese-Parma (DAZN)

15.00 Torino-Atalanta (DAZN)

18.00 Fiorentina-Como (DAZN/Sky)

20.45 Inter-Sassuolo (DAZN)

Lunedì 22 settembre

20.45 Napoli-Pisa (DAZN/Sky)

5a giornata (27-29 settembre 2025)

Sabato 27 settembre

15.00 Como-Cremonese (DAZN)

18.00 Juventus-Atalanta (DAZN)

20.45 Cagliari-Inter (DAZN/Sky)

Domenica 28 settembre

12.30 Sassuolo-Udinese (DAZN)

15.00 Pisa-Fiorentina (DAZN)

15.00 Roma-Verona (DAZN)

18.00 Lecce-Bologna (DAZN/Sky)

20.45 Milan-Napoli (DAZN)

Lunedì 29 settembre

18.30 Parma-Torino (DAZN)

20.45 Genoa-Lazio (DAZN/Sky)

6a giornata (3-5 ottobre 2025)

Venerdì 3 ottobre

20.45 Verona-Sassuolo (DAZN/Sky)

Sabato 4 ottobre

15.00 Lazio-Torino (DAZN)

15.00 Parma-Lecce (DAZN)

18.00 Inter-Cremonese (DAZN)

20.45 Atalanta-Como (DAZN/Sky)

Domenica 5 ottobre

12.30 Udinese-Cagliari (DAZN)

15.00 Bologna-Pisa (DAZN)

15.00 Fiorentina-Roma (DAZN)

18.00 Napoli-Genoa (DAZN/Sky)

20.45 Juventus-Milan (DAZN)

7a giornata (18-20 ottobre 2025)

Sabato 18 ottobre

15.00 Lecce-Sassuolo (DAZN)

15.00 Pisa-Verona (DAZN)

18.00 Torino-Napoli (DAZN)

20.45 Roma-Inter (DAZN/Sky)

Domenica 19 ottobre

12.30 Como-Juventus (DAZN)

15.00 Cagliari-Bologna (DAZN)

15.00 Genoa-Parma (DAZN)

18.00 Atalanta-Lazio (DAZN/Sky)

20.45 Milan-Fiorentina (DAZN)

Lunedì 20 ottobre

20.45 Cremonese-Udinese (DAZN/Sky)

8a giornata (24-26 ottobre 2025)

Venerdì 24 ottobre

20.45 Milan-Pisa (DAZN/Sky)

Sabato 25 ottobre

15.00 Parma-Como (DAZN)

15.00 Udinese-Lecce (DAZN)

18.00 Napoli-Inter (DAZN)

20.45 Cremonese-Atalanta (DAZN/Sky)

Domenica 26 ottobre

12.30 Torino-Genoa (DAZN)

15.00 Sassuolo-Roma (DAZN)

15.00 Verona-Cagliari (DAZN)

18.00 Fiorentina-Bologna (DAZN/Sky)

20.45 Lazio-Juventus (DAZN)

9a giornata (28-30 ottobre 2025, turno infrasettimanale)

Martedì 28 ottobre

18.30 Lecce-Napoli (DAZN)

20.45 Atalanta-Milan (DAZN)

Mercoledì 29 ottobre

18.30 Como-Verona (DAZN)

18.30 Juventus-Udinese (DAZN)

18.30 Roma-Parma (DAZN/Sky)

20.45 Bologna-Torino (DAZN)

20.45 Genoa-Cremonese (DAZN)

20.45 Inter-Fiorentina (DAZN/Sky)

Giovedì 30 ottobre

18.30 Cagliari-Sassuolo (DAZN)

20.45 Pisa-Lazio (DAZN/Sky)

10a giornata (1-3 novembre 2025)

Sabato 1 novembre

15.00 Udinese-Atalanta (DAZN)

18.00 Napoli-Como (DAZN)

20.45 Cremonese-Juventus (DAZN/Sky)

Domenica 2 novembre

12.30 Verona-Inter (DAZN)

15.00 Fiorentina-Lecce (DAZN)

15.00 Torino-Pisa (DAZN)

18.00 Parma-Bologna (DAZN/Sky)

20.45 Milan-Roma (DAZN)

Lunedì 3 novembre

18.30 Sassuolo-Genoa (DAZN)

20.45 Lazio-Cagliari (DAZN/Sky)

11a giornata (7-9 novembre 2025)

Venerdì 7 novembre

20.45 Pisa-Cremonese (DAZN/Sky)

Sabato 8 novembre

15.00 Como-Cagliari (DAZN)

15.00 Lecce-Verona (DAZN)

18.00 Juventus-Torino (DAZN)

20.45 Parma-Milan (DAZN/Sky)

Domenica 9 novembre

12.30 Atalanta-Sassuolo (DAZN)

15.00 Bologna-Napoli (DAZN)

15.00 Genoa-Fiorentina (DAZN)

18.00 Roma-Udinese (DAZN/Sky)

20.45 Inter-Lazio (DAZN)

12a giornata (22-24 novembre 2025)

Sabato 22 novembre

15.00 Cagliari-Genoa (DAZN)

15.00 Udinese-Bologna (DAZN)

18.00 Fiorentina-Juventus (DAZN)

20.45 Napoli-Atalanta (DAZN/Sky)

Domenica 23 novembre

12.30 Verona-Parma (DAZN)

15.00 Cremonese-Roma (DAZN)

18.00 Lazio-Lecce (DAZN/Sky)

20.45 Inter-Milan (DAZN)

Lunedì 24 novembre

18.30 Torino-Como (DAZN/Sky)

20.45 Sassuolo-Pisa (DAZN)

