Serie A, 9 partite su 10 in contemporanea domenica sera

Era già nell’aria, ma ora è ufficiale: nove gare su dieci della penultima giornata di campionato in Serie A si giocheranno domenica sera in contemporanea alle 20.45. L’unico anticipo sarà quello che vedrà protagonisti Genoa e Atalanta a Marassi 24 ore prima, nel saturday night. Anche il Lecce scenderà in campo domenica sera dunque, al Via del Mare contro il Torino, per l’ultima gara interna della propria stagione.

