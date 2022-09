Con il posticipo del lunedì sera, vinto dalla Roma a Empoli (2-1) si è chiusa la 6a Giornata di Serie A. Napoli e Milan raggiungono in vetta l’Atalanta, fermata in casa dalla Cremonese. L’Udinese, sempre più sorpresa, si tiene stretto il quarto posto. In coda, primo punto per il Monza.