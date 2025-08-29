29 Agosto 2025

🔴 Serie A, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

Dante Sebastio 29 Agosto 2025
SERIE A – RISULTATI 2a GIORNATA

Venerdì 29 agosto 2025

Cremonese – Sassuolo (18:30) 3-2

37’ Terracciano (C), 39’ Vazquez (C), 63’ Pinamonti (S), 73’ rigore Berardi (S), 90’+3’ rigore De Luca (C)

Lecce – Milan (20:45) 0-2

66’ Loftus-Cheek (M), 86’ Pulisic (M)

Sabato 30 agosto 2025

Bologna – Como (18:30)

Parma – Atalanta (18:30)

Napoli – Cagliari (20:45)

Pisa – Roma (20:45)

Domenica 31 agosto 2025

Genoa – Juventus (18:30)

Torino – Fiorentina (18:30)

Inter – Udinese (20:45)

Lazio – Verona (20:45)

CLASSIFICA

🇮🇹 🏆Cremonese 6

🏆 Inter 3

🏆 Napoli 3

🏆 Juventus 3

🔵 Milan 3

🟣 Como 3

⚪️ Roma 3

⚪️ Fiorentina 1

⚪️ Pisa 1

⚪️ Verona 1

⚪️ Atalanta 1

⚪️ Cagliari 1

⚪️ Udinese 1

⚪️ Lecce 1

⚪️ Genoa 1

⚪️ Bologna 0

⚪️ Lazio 0

🔴 Parma 0

🔴 Sassuolo 0

🔴 Torino 0

PROSSIMO TURNO – 3a GIORNATA

Sabato 13 settembre 2025

Cagliari – Parma (15:00)

Juventus – Inter (18:00)

Fiorentina – Napoli (20:45)

Domenica 14 settembre 2025

Roma – Torino (12:30)

Atalanta – Lecce (15:00)

Pisa – Udinese (15:00)

Sassuolo – Lazio (18:00)

Milan – Bologna (20:45)

Lunedì 15 settembre 2025

Hellas Verona – Cremonese (18:30)

Como – Genoa (20:45)

