🔴 Serie A, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE A – RISULTATI 2a GIORNATA
Venerdì 29 agosto 2025
Cremonese – Sassuolo (18:30) 3-2
37’ Terracciano (C), 39’ Vazquez (C), 63’ Pinamonti (S), 73’ rigore Berardi (S), 90’+3’ rigore De Luca (C)
Lecce – Milan (20:45) 0-2
66’ Loftus-Cheek (M), 86’ Pulisic (M)
Sabato 30 agosto 2025
Bologna – Como (18:30)
Parma – Atalanta (18:30)
Napoli – Cagliari (20:45)
Pisa – Roma (20:45)
Domenica 31 agosto 2025
Genoa – Juventus (18:30)
Torino – Fiorentina (18:30)
Inter – Udinese (20:45)
Lazio – Verona (20:45)
CLASSIFICA
🇮🇹 🏆Cremonese 6
🏆 Inter 3
🏆 Napoli 3
🏆 Juventus 3
🔵 Milan 3
🟣 Como 3
⚪️ Roma 3
⚪️ Fiorentina 1
⚪️ Pisa 1
⚪️ Verona 1
⚪️ Atalanta 1
⚪️ Cagliari 1
⚪️ Udinese 1
⚪️ Lecce 1
⚪️ Genoa 1
⚪️ Bologna 0
⚪️ Lazio 0
🔴 Parma 0
🔴 Sassuolo 0
🔴 Torino 0
PROSSIMO TURNO – 3a GIORNATA
Sabato 13 settembre 2025
Cagliari – Parma (15:00)
Juventus – Inter (18:00)
Fiorentina – Napoli (20:45)
Domenica 14 settembre 2025
Roma – Torino (12:30)
Atalanta – Lecce (15:00)
Pisa – Udinese (15:00)
Sassuolo – Lazio (18:00)
Milan – Bologna (20:45)
Lunedì 15 settembre 2025
Hellas Verona – Cremonese (18:30)
Como – Genoa (20:45)
