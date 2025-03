Serie A 2025/2026, ufficiali le date: si parte il 23 agosto

Il Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 prenderà ufficialmente il via sabato 23 agosto 2025 con i primi anticipi, mentre il grosso del programma della prima giornata è previsto per domenica 24 agosto. La conclusione del torneo è invece fissata per domenica 24 maggio 2026.

A comunicarlo è stata la Lega Serie A, a seguito della delibera del Consiglio di Lega riunitosi oggi, 31 marzo 2025. Le date stabilite definiscono così l’arco temporale della prossima stagione calcistica della massima serie italiana.

