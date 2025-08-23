Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE A – RISULTATI 1a GIORNATA
Sabato 23 agosto 2025
Genoa-Lecce (18:30) 0-0
Sassuolo 🟥-Napoli (18:30) 0-2
17’ McTominay, 57’ De Bruyne (N)
Milan-Cremonese (20:45)
Roma-Bologna (20:45)
Domenica 24 agosto 2025
Cagliari-Fiorentina (18:30)
Como-Lazio (18:30)
Atalanta-Pisa (20:45)
Juventus-Parma (20:45)
Lunedì 25 agosto 2025
Udinese-Verona (18:30)
Inter-Torino (20:45)
CLASSIFICA
Napoli 3
Lecce 1
Genoa 1
Sassuolo e tutte le altre 0
PROSSIMO TURNO – 2a giornata
Venerdì 29 agosto 2025
Bologna-Genoa (20:45)
Sabato 30 agosto 2025
Lecce-Sassuolo (18:30)
Torino-Milan (18:30)
Napoli-Udinese (20:45)
Parma-Inter (20:45)
Domenica 31 agosto 2025
Verona-Como (18:30)
Cremonese-Roma (18:30)
Lazio-Atalanta (20:45)
Pisa-Cagliari (20:45)
Lunedì 1 settembre 2025
Fiorentina-Juventus (20:45)
potrebbe interessarti anche
Ferrandina, Summa: “Barletta forte. Capiremo a che punto siamo”
Team Altamura, biennale per Alessio Curcio
Gravina, Gnago e Molina piegano il Canosa
Barletta, Pizzulli: “Voglio subito mentalità vincente”
Serie B, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights
Casarano, Di Bari verso il Trapani: “I tifosi la nostra arma in più”