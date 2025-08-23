23 Agosto 2025

Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

Dante Sebastio 23 Agosto 2025
SERIE A – RISULTATI 1a GIORNATA

Sabato 23 agosto 2025

Genoa-Lecce (18:30) 0-0

Sassuolo 🟥-Napoli (18:30) 0-2

17’ McTominay, 57’ De Bruyne (N)

Milan-Cremonese (20:45)

Roma-Bologna (20:45)

Domenica 24 agosto 2025

Cagliari-Fiorentina (18:30)

Como-Lazio (18:30)

Atalanta-Pisa (20:45)

Juventus-Parma (20:45)

Lunedì 25 agosto 2025

Udinese-Verona (18:30)

Inter-Torino (20:45)

CLASSIFICA

Napoli 3

Lecce 1

Genoa 1

Sassuolo e tutte le altre 0

PROSSIMO TURNO – 2a giornata

Venerdì 29 agosto 2025

Bologna-Genoa (20:45)

Sabato 30 agosto 2025

Lecce-Sassuolo (18:30)

Torino-Milan (18:30)

Napoli-Udinese (20:45)

Parma-Inter (20:45)

Domenica 31 agosto 2025

Verona-Como (18:30)

Cremonese-Roma (18:30)

Lazio-Atalanta (20:45)

Pisa-Cagliari (20:45)

Lunedì 1 settembre 2025

Fiorentina-Juventus (20:45)

