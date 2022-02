CANOSA DI PUGLIA – Tiene banco ormai da diversi giorni il caso della raffigurazione religiosa esposta nella cattedrale di Canosa. Nell’opera commissionata dalla Fondazione Archeologica Canosina e da Confindustria Puglia, è stato dipinto l’incontro tra San Sabino, patrono della città, e San Benedetto, che in vita sarebbero stati amici. Tra le figure che però circondano i due santi, sono stati raffigurati anche il presidente di Confindustria Bari-Bat Sergio Fontana, canosino di nascita e rappresentato con tanto di mascherina, e don Felice Bacco, parroco della Cattedrale.

L’artista che ha lavorato alla tela è il tranese Antonio Lomuscio, il cui talento è già riconosciuto in numerosi ambienti artistici italiani. Nonostante le motivazioni addotte dal pittore, legate alla consuetudine di omaggiare il committente, restano vive le polemiche poiché nella somma pattuita per l’opera sarebbe entrata in scena proprio Confindustria Puglia.

Lomuscio, in ogni caso, è al lavoro a Canosa per effettuare delle modifiche all’opera, con delle variazioni che non sono state ancora comunicate e che verranno svelate in una presentazione-bis della tela. Stavolta, probabilmente, senza omaggi ai committenti.