Serenata in via Nicolai interrotta dalla polizia: presenti identificati

BARI – Una serenata stroncata sul nascere. È accaduto nella serata di martedì in via Nicolai, quasi all’intersezione con via Manzoni, nel cuore del quartiere Libertà di Bari. A interrompere i festeggiamenti, l’arrivo di Squadra Mobile, delle Volanti, coadiuvate dalla Polizia Locale, allertati da una chiama al 112 che avrebbe segnalato la presenza di un nutrito gruppo di persone intente a festeggiare con tanto – a quanto pare – di cantanti neomelodici. Il tutto per celebrare un matrimonio che si starà tenendo quest’oggi

Alcuni dei presenti sono stati identificati e la loro posizione è oggetto di valutazione anche alla luce di quanto previsto dal Nuovo Regolamento Urbano, al fine di evitare comportamenti non consoni al decoro urbano e in contrasto con leggi e disposizioni di attuazione.

