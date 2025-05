Serena Brancale e Alessandro Amoroso: ritmo e passione con Serenata

Il brano mescola groove, jazz, suggestioni mediterranee e influenze greche dal sapore di sirtaki per un’esperienza collettiva fatta di ritmo e festa

Dopo aver emozionato il pubblico del Festival di Sanremo 2025 con l’intensa interpretazione di If I Ain’t Got You di Alicia Keys nella serata delle cover, Serena Brancale torna a sorprendere con il singolo Serenata, realizzato insieme ad Alessandra Amoroso e ora disponibile su tutte le piattaforme digitali (Isola degli Artisti / Warner Music Italy).

Quella esibizione sanremese, accolta con entusiasmo da critica e pubblico, ha gettato le basi per questa inedita sinergia artistica. Serenata rappresenta il naturale proseguimento di quell’incontro: un brano che unisce ritmi travolgenti, emozioni intense e richiami alla tradizione, riletti con uno stile originale. La canzone, che mescola groove, jazz, suggestioni mediterranee e influenze greche dal sapore di sirtaki, si trasforma in un’esperienza collettiva fatta di ritmo e festa.

Il videoclip ufficiale, diretto da Marco Braia e ambientato tra uliveti e scorci soleggiati del Sud Italia, offre un omaggio visivo alle radici mediterranee delle due interpreti, esaltandone l’autenticità e l’identità artistica.

Serenata segna un nuovo capitolo nella carriera di Serena Brancale, che continua a distinguersi per originalità e capacità di emozionare il pubblico. Il nuovo singolo segue il successo di Anema e Core, brano che ha consolidato la sua popolarità raggiungendo milioni di ascolti sulle piattaforme e conquistando il pubblico con la sua melodia intensa e l’inconfondibile timbro vocale.

L’artista prosegue anche il suo tour internazionale, dopo aver calcato i palchi dei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e New York, consolidando così la sua presenza sulla scena globale. La sua vocalità, che fonde elementi di jazz, soul e tradizione mediterranea, ha conquistato un pubblico sempre più ampio anche all’estero.

Il calendario del Anema e Core Tour, prodotto da Vivo Concerti e Isola degli Artisti in collaborazione con Color Sound, prevede numerose tappe in Italia e all’estero:

Date italiane

24 maggio 2025 – Napoli @ Palapartenope

7 giugno 2025 – Roma @ Auditorium Parco della Musica – Cavea

17 giugno 2025 – Padova @ Sherwood Festival

21 giugno 2025 – Azzano Decimo (PN) @ Fiera della Musica

13 luglio 2025 – Mola di Bari (BA) @ Castello Angioino

14 luglio 2025 – L’Aquila @ Festival i Cantieri dell’Immaginario

18 luglio 2025 – Capri (NA) @ La Certosa

25 luglio 2025 – Lecce @ Palalive

26 luglio 2025 – Velia di Ascea (SA) @ Parco Archeologico di Velia

31 luglio 2025 – Ancona @ Arena sul Mare – Porto Antico

2 agosto 2025 – San Giorgio Ionico (TA) @ Fiorino Future Festival

3 agosto 2025 – Palermo @ Teatro di Verdura

4 agosto 2025 – Tindari (ME) @ Teatro Greco

19 agosto 2025 – Maiori (SA) @ Anfiteatro Porto Turistico

Date internazionali

9 maggio – Shanghai @ Blue Note

10 e 11 maggio – Pechino @ Blue Note

12 maggio – Seul @ Blue Note

7 luglio – New York @ Blue Note

I concerti sono organizzati da Vivo Concerti insieme a Isola degli Artisti e Color Sound. Tutte le informazioni e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.vivoconcerti.com.

Dal debutto a oggi, Serena Brancale ha saputo distinguersi come polistrumentista, performer e compositrice, mescolando con naturalezza soul, R&B, jazz e sperimentazione. Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2015 con Galleggiare, ha attirato l’attenzione di nomi prestigiosi del panorama musicale internazionale, tra cui Quincy Jones, affermandosi oggi come uno dei riferimenti del nu-soul e jazz italiano all’estero. Con hit come Baccalà, La Zia e Stu Cafè, ha saputo unire sonorità moderne al dialetto barese, dando vita a una tournée da oltre 50 date sold-out in location suggestive.

