Serena Brancale a Sanremo con “Anema e Core”, omaggio a Pino Daniele

A dieci anni dal suo debutto, Serena Brancale sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025. L’artista barese salirà sul palco dell’Ariston con il brano Anema e Core, in gara alla 75ª edizione della kermesse musicale.

Il singolo, disponibile in pre-save e in un’edizione speciale su vinile 45 giri, vedrà sul lato B una cover di Alleria, omaggio a Pino Daniele.

Il pezzo sanremese esplora l’amore nella sua essenza più pura, senza filtri né riserve. In un mondo dove spesso i sentimenti vengono filtrati, nascosti o mascherati per paura di essere giudicati, questo brano ricorda che amare davvero significa mostrarsi per ciò che si è, senza vergogna né timore, mettersi a nudo donandosi completamente a un’altra persona. “Il titolo richiama un’espressione tipica napoletana ed è un omaggio a uno degli artisti che più mi hanno ispirato, Pino Daniele”. Poche parole semplici, istintive, di pancia, ma potenti”, racconta Brancale.

Durante la serata delle cover, l’artista si esibirà con Alessandra Amoroso in If I Ain’t Got You di Alicia Keys.

Negli ultimi anni, Serena Brancale si è imposta come una delle voci più originali del panorama nu-soul e jazz italiano, conquistando pubblico e critica con hit come Baccalà, che ha scalato le classifiche Spotify e spopolato su TikTok. La sua carriera è in continua ascesa, con una tournée di successo e nuove date già annunciate per il 2025, tra cui il 7 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Sanremo segnerà un nuovo capitolo per un’artista che ha saputo fondere soul, R&B e dialetto barese in una cifra stilistica unica e riconoscibile.

