Serbia, arrestato e rilasciato pugliese per gli scontri del 14 agosto

Alessio Laterza, pugliese di 45 anni, è stato arrestato a Belgrado (Serbia) il 14 agosto durante gli scontri tra polizia e manifestanti, per poi essere rilasciato nella serata di Ferragosto. La notizia è stata diffusa dalla testata serba N1 e confermata dal ministro degli Interni Ivan Dačić, che ha riferito di tre stranieri tra i fermati: un croato, uno sloveno e un italiano, poi scarcerati. Secondo N1, Alessio Laterza è residente temporaneamente in Serbia per motivi di lavoro.
