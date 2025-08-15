15 Agosto 2025

Serbia, arrestato e rilasciato pugliese per gli scontri del 14 agosto

Dante Sebastio 15 Agosto 2025
Alessio Laterza, pugliese di 45 anni, è stato arrestato a Belgrado (Serbia) il 14 agosto durante gli scontri tra polizia e manifestanti, per poi essere rilasciato nella serata di Ferragosto. La notizia è stata diffusa dalla testata serba N1 e confermata dal ministro degli Interni Ivan Dačić, che ha riferito di tre stranieri tra i fermati: un croato, uno sloveno e un italiano, poi scarcerati. Secondo N1, Alessio Laterza è residente temporaneamente in Serbia per motivi di lavoro.

