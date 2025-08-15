Sequestro lampo ad Andria, UniBat: “Gravità estrema, istituzioni assenti”

Imprenditore inseguito, picchiato e minacciato, Savino Montaruli: “Serve un fronte comune, la situazione è preoccupante”

A più di una settimana dal sequestro lampo avvenuto la mattina di giovedì 7 agosto 2025 sulla strada tra Bisceglie e Andria, cresce la preoccupazione tra gli imprenditori locali. L’episodio, che ha destato forte allarme, è stato denunciato sin da subito da Savino Montaruli, presidente di UniBat, che torna a chiedere un’azione concreta e condivisa da parte delle istituzioni.

Secondo le ricostruzioni, la vittima sarebbe stata inseguita, speronata, picchiata e poi abbandonata in campagna dai rapinatori, che le avrebbero intimato ordini e minacciato un ritorno. Il giorno successivo, l’imprenditore avrebbe incontrato Tano Grasso, presidente onorario della Federazione italiana Antiracket, giunto ad Andria dalla Sicilia per confrontarsi con i carabinieri e impegnarsi a portare il caso al Ministero dell’Interno e alla Commissione parlamentare Antimafia.

Sempre secondo quanto trapelato, in Prefettura a Barletta si sarebbe poi tenuta una riunione sul caso. Tuttavia, Montaruli denuncia un clima di isolamento e di mancato coinvolgimento delle associazioni storicamente attive sul territorio: “Da quanto apprendiamo la situazione non sarebbe grave, ma gravissima. Le parole dell’esponente Antiracket andriese avrebbero dovuto sollecitare l’amministrazione comunale e le istituzioni locali a fare fronte comune e avviare processi di compartecipazione attiva. Invece – sottolinea -, assistiamo a un isolamento ingiustificato di chi da sempre denuncia episodi criminosi nella nostra città. Chissà se proprio questo nostro attivismo dia fastidio a chi preferisce false rassicurazioni e un inesistente ‘va tutto bene’.”

Il presidente UniBat ribadisce la richiesta al prefetto di incontrare direttamente associazioni e imprenditori, “quelli veri, che non si sentono rappresentati da interlocutori sconosciuti e privi di storia di impegno civico o sociale sul territorio”.

Montaruli conclude con un appello: “La situazione è gravissima, continuare a minimizzarla è pericoloso. Se la strategia è il silenzio, ognuno andrà per la sua strada; se invece si vuole dare un segnale di dignità, coinvolgendo e concertando in modo positivo, noi siamo disponibili come sempre lo siamo stati in oltre 40 anni di attività, senza mai aspettarci nulla in cambio e senza mai fare da zerbini a nessuno”.

