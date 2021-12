ALESSANO- Hanno costruito più del dovuto un edificio allo stato rustico e non è passato inosservato ai carabinieri forestali: è stato denunciato un 40enne di Alessano per abuso edilizio.

È accaduto nella giornata di ieri, 21 dicembre, quando i militari della stazione carabinieri forestale di Tricase hanno deferito in stato di libertà uomo 40 anni per il reato relativo all’articolo 44 c°1 lett. b) d.p.r. n.380/01 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per la realizzazione di opere edili quali un ampliamento di un fabbricato allo stato rustico pari a 38,06 metri quadri circa, per un aumento volumetrico pari a circa 142,73 metri quadri, costituenti variazione essenziale e trasformazione permanente dello stato dei luoghi, per le quali era necessario richiedere il titolo edilizio.

Si è proceduto al sequestro preventivo come misura cautelare diretta a evitare che le conseguenze del reato siano aggravate o protratte. Autorità giudiziaria informata da stazione carabinieri forestale operante.