TARANTO – I Carabinieri del gruppo Forestale di Taranto hanno sequestrato mezzo milione di buste di plastica non conformi, di vari formati e colori, per un valore complessivo di mercato di circa 13mila euro. La merce, del peso di circa 4,2 tonnellate, era stoccata nel deposito in uso a una ditta che distribuiva gli shoppers all’interno dei mercati rionali del capoluogo ionico. I militari hanno passato al setaccio i circa quaranta banchi alimentari presenti nel mercato e stati sanzionati dieci commercianti per un totale di 50mila euro.