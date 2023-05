Sequestrati 900 grammi di hashish nel tarantino, un arresto

Nel contesto dei servizi di controllo e sorveglianza del territorio volti a prevenire attività illegali, in particolare il traffico di droga, la Polizia ha arrestato un uomo di 29 anni in flagranza di reato per possesso di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle.

Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e del Commissariato di Grottaglie hanno perquisito una proprietà situata a San Marzano di San Giuseppe, dove il sospettato vive, e hanno trovato una panetto di hashish nascosto su una mensola del suo letto. La perquisizione è stata estesa anche al garage annesso all’abitazione, dove sono stati trovati altri 8 panetti di hashish.

Il giovane è stato portato negli uffici della Questura per le procedure di rito, mentre la droga, per un peso complessivo di circa 900 grammi, è stata posta sotto sequestro. Gli atti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria competente, che ha emesso un ordine di arresto. L’uomo è stato poi trasferito nel carcere di Taranto.

