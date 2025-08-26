Sequestrati 40 chili di merce alimentare a Bari Vecchia: taralli e pasta secca venduti abusivamente in strada

Blitz della Polizia Locale nel pomeriggio di oggi a Bari Vecchia: in Strada Arco Alto sono stati sequestrati circa 40 chili di prodotti alimentari esposti abusivamente su suolo pubblico. Si tratta di taralli dolci e salati, orecchiette e altri formati di pasta secca, oltre a una cesta di pomodori secchi, tutti privi di etichettatura e tracciabilità.

La merce era posizionata su cavalletti e basi mobili, anch’essi sottoposti a sequestro. L’intervento è stato condotto dalle pattuglie del nucleo Annona e della Polizia giudiziaria, nell’ambito dei controlli contro l’abusivismo commerciale, che proseguono da mesi in tutta l’area di Bari Vecchia.

Alla persona responsabile dell’esposizione è stata contestata la violazione dell’articolo 61, comma 3, del Codice del Commercio della Regione Puglia, che prevede una sanzione amministrativa di 5.000 euro per chi esercita il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione.

Durante lo stesso intervento, gli agenti hanno ispezionato anche Strada Arco Basso, dove non sono state riscontrate irregolarità.

A commentare l’operazione è l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, che ha ribadito la linea dell’amministrazione: “I nostri controlli non si fermano. Vogliamo tutelare la legalità e il lavoro di chi opera nel rispetto delle regole. Le orecchiette industriali vendute senza autorizzazione non sono tollerabili. La vera tradizione è quella della pasta fresca, prodotta artigianalmente: va protetta da chi cerca scorciatoie e speculazioni, danneggiando i consumatori e l’immagine della città.”

Petruzzelli ha ricordato che alcune venditrici si sono già adeguate alla normativa, esponendo solo orecchiette fresche realizzate a mano, e ha invitato gli altri operatori a fare lo stesso.

