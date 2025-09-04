Sequestrati 1500 quintali di falso vino Primitivo Igp

Sono stati sequestrati circa 1.500 quintali di vino sfuso, etichettato come “Primitivo Salento Igp” e “Primitivo Puglia Igp”. L’operazione è stata condotta dall’Ufficio territoriale ICQRF di Puglia e Basilicata insieme ai Carabinieri Forestali. Il valore complessivo della merce supera 1,5 milioni di euro.

Il blitz, effettuato durante un controllo mirato, ha fatto emergere gravi violazioni ai disciplinari di produzione, motivo per cui il prodotto è stato ritenuto non conforme alle regole che tutelano le denominazioni di origine.

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha commentato sottolineando che l’operazione rientra nella campagna di verifiche avviata per la stagione vendemmiale: «Questa attività conferma l’efficacia del sistema di tutela del Made in Italy messo in campo dal Governo Meloni. Difendere le nostre eccellenze significa proteggere le imprese oneste e garantire trasparenza nelle filiere agroalimentari».

L’onorevole Dario Iaia: “In più occasioni abbiamo denunciato le truffe consumate in danno degli agricoltori attraverso l’uso sleale del marchio “Primitivo”.

Apprendiamo, con viva soddisfazione, il sequestro, effettuato oggi dall’Ufficio territoriale ICQRF di Puglia e Basilicata e dai Carabinieri Forestali di 1500 quintali di vino sfuso etichettato come “Primitivo Salento IGP” e “Primitivo Puglia IGP” per un valore di circa 1,5 milioni di euro.

Questo sequestro nasce da un importante impegno delle forze dell’ordine ed è la riprova del funzionamento del sistema di tutele del Made in Italy messe in campo dal Governo guidato da Giorgia Meloni e dal Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida.

Ottimo anche il lavoro svolto dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria per la determinazione con cui combatte ogni giorno pratiche scorrette e reati, considerato che, anche queste condotte, influiscono sul prezzo del prodotto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author