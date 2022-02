TORREMAGGIORE- Ha nascosto 150 grammi di cocaina pura al 70 percento e 4600 euro in contanti nel letto: un 44enne è stato arrestato dai finanzieri.

È accaduto nell’alto tavoliere, a Torremaggiore, quando i militari della Guardia di Finanza di San Severo e Manfredonia hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa di un 44enne. L’uomo ha nascosto nel letto 150 grammi di cocaina pura al 70 percento e 4.600 euro in contanti. Tutto sottoposto a sequestro e il 44enne è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello stesso contesto operativo gli uomini della Guardia di Finanza hanno rintracciato uno straniero, non in regola con le norme di permanenza sul territorio nazionale, nei cui confronti è stato eseguito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bari. L’uomo, dopo la notifica del provvedimento, è stato accompagnato alla frontiera per essere rimpatriato nel paese di origine.