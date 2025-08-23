Sequela di incidenti al solito incrocio: presto i dissuasori

FRANCAVILLA FONTANA – Una lunga sequenza di incidenti stradali sta caratterizzando, nelle ultime settimane, uno specifico incrocio del centro abitato di Francavilla Fontana Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Michele Iurlaro See author's posts Tags: incidentii stradali incrocio pericoloso Continue Reading Previous Trovato morto in casa: s’indaga sul decesso di un 31enneNext Circolo Tennis Latiano, tutto pronto per i Campionati Italiani Femminili U15 potrebbe interessarti anche Brindisi: stabile la 47enne di Perugia ricoverata nel Centro Ustioni 23 Agosto 2025 Anna Saponaro Ceglie Messapica: ladri in azione nelle campagne 23 Agosto 2025 Anna Saponaro Circolo Tennis Latiano, tutto pronto per i Campionati Italiani Femminili U15 23 Agosto 2025 Anna Saponaro Trovato morto in casa: s’indaga sul decesso di un 31enne 23 Agosto 2025 Michele Iurlaro Brindisi: torna il BPA, il festival dell’inclusione sociale 23 Agosto 2025 Anna Saponaro Brindisi, multe sulla movida, Orefice: “nessun accanimento” 22 Agosto 2025 Davide Cucinelli
potrebbe interessarti anche
Brindisi: stabile la 47enne di Perugia ricoverata nel Centro Ustioni
Ceglie Messapica: ladri in azione nelle campagne
Circolo Tennis Latiano, tutto pronto per i Campionati Italiani Femminili U15
Trovato morto in casa: s’indaga sul decesso di un 31enne
Brindisi: torna il BPA, il festival dell’inclusione sociale
Brindisi, multe sulla movida, Orefice: “nessun accanimento”