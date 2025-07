Separazione delle carriere, Iaia: “Intrapresa strada del rinnovamento”

“L’approvazione al Senato del disegno di legge di revisione costituzionale sulla separazione delle carriere tra P.M. e giudici rappresenta un importante tassello lungo la strada del rinnovamento del nostro Paese. Era un impegno che avevamo assunto con gli italiani e lo stiamo mantenendo. Il sistema accusatorio, vigente in Italia, presuppone una assoluta parità tra accusa e difesa ed in questa direzione ci stiamo muovendo, oltre a limitare lo strapotere delle correnti che, in questi anni, ha determinato una serie di anomalie disfunzioni. Ora, continua il percorso della riforma con il ritorno alla Camera del provvedimento ed, in seguito, di nuovo al Senato”. Così Dario Iaia, deputato FdI/Segretario Commissione Ecomafie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author