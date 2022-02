FASANO – Nel locale senza Green Pass, sanzionati sia due clienti sprovvisti di certificazione verde rafforzata che il titolare dell’attività per il mancato controllo. è accaduto a Fasano, dove i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, dopo essere entrati in un esercizio commerciale del luogo, hanno elevato la prescritta sanzione amministrativa nei confronti di due avventori privi di Green Pass rafforzato. Multa anche il commerciante per non aver effettuato l’opportuna verifica

Multa anche a Cisternino

Sempre i carabinieri, a Cisternino, hanno multato un altro cliente di un esercizio commerciale, pure lui sprovvisto di green pass rafforzato. I controlli, a campione, proseguono in tutta la provincia messapica. Nel corso dell’attività, i militari hanno controllato complessivamente 342 persone e 90 attività commerciali/esercizi pubblici.