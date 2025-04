“Senza conoscenza non c’è coscienza”

Era all’interno della palestra di questo istituto scolastico di periferia che il primo ottobre del 1990 si apriva il maxi processo alla Sacra corona unita. Le gabbie che ospitavano gli imputati, il brusio dei tentativi di comunicare con i parenti, gli avvocati, i pm, la Corte d’Assise. A breve sarà una targa a ricordare quei lunghi mesi che scrissero una pagina importante della storia di questo territorio. Per questo l’istituto comprensivo Zimbalo di via Siracusa ha organizzato un incontro tra gli studenti e uno dei protagonisti di quella storia: il sostituto procuratore Antonio De Donno. Una giornata della legalità, moderata dalla collega Maria Teresa Carrozzo, utile per guidare le scelte dei ragazzi attraverso la consapevolezza di cosa è stata e cosa è la criminalità organizzata

