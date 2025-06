Senza biglietto, si scaglia contro il capotreno: fermato da cc fuori servizio

BITRITTO – Si scaglia contro il capotreno che gli chiede il biglietto ma viene prontamente fermato da un carabiniere fuori servizio.

È accaduto nel pomeriggio sulla linea ferroviaria tra Bitetto e Bitritto, nel Barese. Protagonista della vicenda, un 35enne nigeriano, residente a Santeramo in Colle.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo era sul convoglio quando sarebbe stato avvicinato dal capotreno che da prassi gli avrebbe chiesto il biglietto. Dopo una risposta negativa, il nigeriano si sarebbe scagliato contro il ferroviere e un ispettore della Polfer presente. Ma vista la situazione sempre più complessa, un appuntato scelto del Nucleo Radiomobile di Bari è intervenuto per bloccare il 35enne e arrestarlo non prima però di aver intrapreso con lui una colluttazione che gli sarebbe costato un capo strappato. L’accusa nei suoi confronti è di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

