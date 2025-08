Senise: operazione notturna dei carabinieri stronca spaccio di droga, quattro giovani arrestati

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la provincia. Le Compagnie e le Stazioni, veri e propri presidi di legalità, sono costantemente impegnate in azioni preventive e repressive per tutelare la salute dei cittadini e stroncare la circolazione illecita di droghe.

In questo contesto, nella notte del 1° agosto, durante un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Senise hanno tratto in arresto 2 ventenni del luogo e denunciato in stato di libertà un 20enne e un minorenne della provincia, poiché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività, i giovani sono stati sorpresi all’interno di un garage in possesso di sostanza stupefacente, molta della quale già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, tre coltellini le cui lame erano intrise di droga e la somma 130€uro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Nel dettaglio, i militari dell’Arma hanno rinvenuto sulla persona e nella immediata disponibilità dei ragazzi oltre 7 grammi di cocaina, mezzo grammo di marijuana e circa 76 grammi di hashish.

Tutta la sostanza stupefacente, unitamente al restante materiale ed al denaro, è stata sottoposta a sequestro penale e posta a disposizione per gli accertamenti tecnici e il proseguo dell’iter giudiziario.

I quattro indagati sono stati condotti presso gli Uffici dell’Arma dove, a seguito delle formalità di rito, i due maggiorenni sono stati dichiarati in stato di arresto e posti agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.

Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lagonegro ha convalidato l’arresto, disponendo nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla P.G.

Gli altri due giovani, invece, sono stati denunciati in stato di libertà alle competenti Procure della Repubblica, di Lagonegro per il maggiorenne e dei Minorenni di Potenza per il più giovane, potendo quindi tornare immediatamente presso i rispettivi domicili.

Si ribadisce che, per ognuno degli indagati, vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna e che gli accertamenti investigativi sono stati sviluppati nella fase delle indagini preliminari, in attesa di essere sottoposti a vaglio giurisdizionale durante il processo, nel contraddittorio con la difesa.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza fa sapere che l’impegno nel contrasto al fenomeno dell’illecita circolazione delle sostanze stupefacenti continuerà a costituire oggetto di particolare attenzione nell’attività istituzionale, a tutela della comunità e in particolare dei giovani, più esposti ai pericoli connessi allo spaccio e all’uso di sostanze psicotrope.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author