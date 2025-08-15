Senise celebra Mogol per i suoi 89 anni e il legame con la Basilicata

Senise, in provincia di Potenza, si prepara a celebrare l’89° compleanno di Giulio Rapetti Mogol, uno dei più grandi autori della musica italiana, con un evento speciale in programma alle 11.00 di sabato 17 agosto in Piazza Municipio.

L’iniziativa, promossa dalla vicepresidenza del Consiglio regionale della Basilicata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Senise, vedrà la partecipazione di Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio regionale, della sindaca Eleonora Castronuovo e delle autorità civili, religiose e militari locali.

“È un segno di affetto e di riconoscenza da parte dei senisesiper una carriera straordinaria e per ciò che il Maestro ha rappresentato, scoprendo e valorizzando tanti giovani talenti italiani e lucani”, ha dichiarato Chiorazzo. Tra questi, la cantautrice Arisa e i giovani senisesi Antonio Ricciardi, Niccolò Marcone e Rocco Amendolara, formatisi alla Scuola di Musica di Mogol grazie al programma Residenze Musicali della Regione Basilicata.

Nato a Milano nel 1936, Mogol ha firmato testi che hanno segnato la storia della canzone italiana, collaborando con artisti come Lucio Battisti, Mina e Adriano Celentano, e ha fondato il Centro Europeo di Toscolano (CET), punto di riferimento per giovani autori e interpreti.

Nel pomeriggio, il Maestro sarà a Latronico per ricevere un riconoscimento dal sindaco Fausto De Maria, ulteriore testimonianza del legame profondo tra Mogol e la Basilicata. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di festa e gratitudine, per condividere con il Maestro un traguardo speciale che unisce musica e affetto popolare.

