Roma – Scritto a 4 mani dal senatore Dario Stefàno e da Donatella Cinelli Colombini con le Associazioni Città del vino e Le Donne del Vino sulla base dell’indagine appositamente condotta da Nomisma-Wine Monitor, esce il libro “Viaggio nell’Italia del vino. Il volume mette in rilievo il nuovo ruolo strategico delle donne nell’enoturismo italiano. Grazie all’indagine fatta in 150 cantine, del bel paese si evince che le donne impegnate in marketing e comunicazione sono l’80%, il 51% è impegnato nel commerciale, il 76% impegnate nell’ambito turistico, mentre solo il 14% rimane in vigna e in cantina. Ma l’enoturisno è in grado di generare un impatto economico importante che può portare ad azioni di rilancio e ulteriore sviluppo in particolare per le realtà di più piccole dimensioni.