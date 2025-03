Senato, verso un osservatorio sulla sordità

Roma – Il 3 marzo si celebra il World Hearing day Giornata mondiale dell’udito, un evento che coinvolge oltre 100 paesi in tutto il mondo, per richiamare l’attenzione dei governi sull’importanza dell’udito. Anche al Senato su iniziativa del Senatore, Filippo Melchiorre si è parlato di questa patologia che coinvolge tutti. Nessuno è escluso. Il tema della sordità ha coinvolto medici esperti di settore e politica da destra a sinistra. Molte malattie dell’orecchio possono essere prevenute, individuate precocemente e trattate efficacemente in ambito medico. Negli ultimi anni l’allarme maggiore è rappresentato dalla crescente esposizione al rumore. Per l’Oms: “Entro il 2050 il problema interesserà una persona su quattro”

