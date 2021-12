BARLETTA – Conferenza stampa di fine anno all’insegna di bilanci e prospettive per il senatore Dario Damiani. Un anno proficuo in termini di operatività, sia a livello locale che nazionale, in particolare con lo stanziamento di fondi per le opere prossime a restyling e costruzione ex novo. Dalle risorse per il porto a quelle per il faro napoleonico, passando per le manovre di bilancio al Senato.

A Barletta, il 2022 sarà l’anno delle elezioni comunali, ma non mancheranno gli appuntamenti elettorali anche a livello nazionale nel 2023. La strategia politica è in via di definizione e il senatore Dario Damiani elenca i piani da cui ripartire.