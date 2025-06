Senato, Roberto Marti riconfermato presidente della Commissione Cultura

Roberto Marti è stato riconfermato alla guida della VII Commissione permanente del Senato, che si occupa di Istruzione pubblica, beni culturali, sport, ricerca scientifica e spettacolo. L’elezione è avvenuta con una larga condivisione tra i colleghi senatori, a conferma della fiducia nel lavoro svolto finora.

«Ringrazio tutti i colleghi che hanno scelto di riconfermarmi presidente della VII Commissione – ha scritto Marti in un post su Facebook –. Nei prossimi due anni di Legislatura proseguiremo sulla strada sin qui seguita per continuare a raggiungere grandi obiettivi nell’interesse di tutti i cittadini».

Una rielezione che arriva in un momento cruciale per i settori della cultura e dell’istruzione, con numerose sfide aperte sul fronte delle riforme scolastiche, della valorizzazione del patrimonio culturale e del rilancio dello spettacolo dal vivo. Marti ha ribadito l’impegno a lavorare in modo trasversale e costruttivo, dando continuità alle iniziative già avviate nel corso del suo primo mandato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts