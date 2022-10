Roma – Una grande operazione di verità sull’Italia che ereditiamo anche da coloro che ne denunciano le condizioni. Giorgia Meloni non la manda a dire nella replica al Senato. Si concentra sull’Italia che il nuovo governo eredita e sulle scarse risorse delle quali disporrà per dare risposte ai problemi degli italiani. Poi tocca il tema della mafia del sud e della gestione della pandemia. Ma quelle parole della Meloni sul covid non sono piaciute al microbiologo e senatore del pd Crisanti. In Lombardia ci sono stati “disastri” perché l’amministrazione leghista, ha negato per parecchio tempo le pericolosità del virus. C’è poi il tema del Reddito di Cittadinanza. Per la Meloni è una sconfitta per chi è in grado di lavorare”.