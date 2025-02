Senato, al via la prima riunione su commissione sistema bancario

Roma – La Commissione del Senato sul sistema bancario prende ufficialmente il via. Avrà poteri per analizzare il funzionamento del sistema bancario, le crisi degli istituti, il credito alle imprese, e fenomeni come la desertificazione bancaria. Sotto la lente anche l’uso dell’intelligenza artificiale, i crediti deteriorati e l’efficacia delle normative su riciclaggio e terrorismo.

A farne parte e’ il senatore barese di Fratelli d’Italia eletto capogruppo in commissione, Filippo Melchiorre. E’ l’unico pugliese, tra i 14 membri della commissione

La Commissione, che avrà poteri analoghi a quelli dell’autorità giudiziaria, presenterà un rapporto annuale al Senato e proporrà eventuali riforme legislative per rafforzare la stabilità, la tutela del risparmio e la competitività del sistema economico.

Un utile strumento che il Senato ha deciso di adottare per tutelare risparmiatori, famiglie e imprese

