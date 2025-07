Sempre meno italiani vanno in ferie. E i baresi?

BARI – Almeno 8,4 milioni di italiani quest’anno rinunceranno alle vacanze estive e, tra loro, il 69% resterà a casa per ragioni di natura economica. Un dato che si spiega facilmente se si considera che, come emerso da una indagine commissionata a Emg Different, gli italiani che partiranno quest’anno, in media, spenderanno 918 euro a testa solo considerando l’alloggio e i costi di trasporto. Una famiglia di 3 persone, al netto del cibo e di tutte le altre spese legate alla vacanza, dovrà quindi mettere a budget almeno 2.700 euro.

Ma cosa faranno i baresi? rinunceranno o meno alle vacanze?

