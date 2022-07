MARINA DI GINOSA – La scorsa notte nel pieno centro abitato di Ginosa Marina un uomo di origini marocchine vagava in evidente stato di ebbrezza tra i passanti brandendo una grossa catena con un lucchetto, inveendo ed aggredendo chiunque gli si avvicinasse. Un ragazzo è rimasto anche ferito al volto durante il caos generale fino all’arrivo dei Carabinieri, allertati telefonicamente dai presenti. I militari sono riusciti, non senza difficoltà, a bloccare e ammanettare il 39enne che ha dato in escandescenza. Per lui la denuncia a piede libero per resistenza, lesioni e furto di una bici.