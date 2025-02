Semafori in tilt a Lecce, al via la manutenzione straordinaria

Lecce – Gli automobilisti leccesi sembrano non avere scampo dalla viabilità stressante degli ultimi mesi: non solo i cantieri dettati dal calendario del PNRR, ora anche i semafori in tilt. Proprio per quest’ultimo motivo in città è in arrivo un importante intervento di manutenzione e sostituzione della segnaletica verticale luminosa. L’amministrazione comunale ha stanziato circa 150mila euro per garantire sicurezza ed efficienza alla viabilità. L’appalto è stato affidato alla ditta Sud Segnal srl, che nei prossimi giorni inizierà i lavori su 64 impianti semaforici, molti dei quali risalenti agli anni ‘80 e soggetti a guasti frequenti. Gli interventi prevedono la sostituzione delle lampade, la riparazione delle lanterne danneggiate, la pulizia periodica delle ottiche e la verifica degli apparecchi di controllo. Saranno effettuati controlli tecnici regolari per prevenire malfunzionamenti e migliorare la gestione del traffico. Ma non finisce qui. L’operazione potrebbe aprire la strada a un progetto più ambizioso: l’istituzione dell’onda verde, con la sincronizzazione dei semafori, a partire dalla circonvallazione. Un’idea a cui il sindaco Adriana Poli Bortone sta lavorando, anche valutando possibili finanziamenti dalle multe dell’autovelox sulla tangenziale Est.

