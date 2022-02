BARI- Si è aggirata nervosa nella Bari vecchia con un sacchetto di plastica e si è guardata intorno insospettendo i Falchi della Squadra che hanno deciso di osservarla. Poi, a bordo di una moto è arrivato un 23enne già noto alle forze dell’ordine e la donna gli ha consegnato il sacchetto: una incensurata e un ragazzo sono stati trasferiti nel carcere per detenzione di droga. Nel sacchetto c’erano 500 grammi di marijuana, a casa della donna 6 chili della stessa sostanza.

È accaduto nella mattina di ieri, 4 febbraio, quando la Polizia di Stato ha tratto in arresto P.S., di anni 56, incensurata e C.N., di anni 23, con piccoli precedenti, responsabili, (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari), in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Gli agenti della Squadra Mobile di Bari, nel corso di un servizio di pattugliamento della zona del Borgo Antico, hanno notato l’arrivo di una donna di circa sessant’anni che con un sacchetto di plastica in mano, si è aggirata, con fare nervoso, in un piccolo slargo.

L’atteggiamento ha insospettito gli operatori della sezione “Falchi” che hanno deciso di osservare i movimenti della donna la quale, pochi minuti dopo, è stata raggiunta da un giovane, peraltro conosciuto dai poliziotti per qualche precedente di Polizia, che a bordo di uno scooter, ha preso in consegna la busta.

L’immediato intervento della Polizia ha permesso di verificare che all’interno ci fosse un involucro di plastica contenente 500 grammi di marijuana. L’immediata perquisizione, effettuata presso l’abitazione della donna, nel popoloso quartiere San Paolo, ha consentito il rinvenimento di altri 6 chili di sostanza stupefacente della medesima specie e confezionata con le stesse modalità della droga sequestrata nella città vecchia. La donna e il giovane sono stati tratti in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti in carcere, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare.