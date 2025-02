Sei atleti pugliesi in gara ai Campionati Italiani Invernali di lanci a Rieti

La Puglia si prepara a lasciare il segno nella finale nazionale dei Campionati Italiani Invernali di lanci, in programma sabato 1° e domenica 2 marzo allo Stadio Guidobaldi di Rieti. Saranno sei gli atleti pugliesi in gara nelle diverse specialità, pronti a contendersi i 18 titoli italiani in palio nelle categorie Assoluti, Promesse e Giovanili.

Grande attesa per Carmelo Musci (Fiamme Gialle), tra i protagonisti annunciati nella gara del Disco Assoluto, forte del miglior lancio stagionale italiano (59,62 metri). Nella stessa specialità sarà in pedana anche Enrico Ferrioli (Avis Barletta), che ha superato i 50 metri (50,05 m) nella prima prova regionale invernale di Molfetta.

Nel Disco Giovanile femminile, la Puglia punta su Martina Lukaszek (Foggia Atl. Leggera), attuale capolista stagionale con 45,40 metri. Già vincitrice di quattro titoli giovanili, nel 2024 ha conquistato il titolo italiano U20.

Ottime possibilità anche nel Giavellotto Giovanile, con Giovanni De Cesare (Avis Barletta), terzo nella graduatoria stagionale U20 con un miglior lancio di 58,29 metri e un personale di 63,32 metri registrato lo scorso settembre a Taranto. Al femminile sarà in gara Claudia Lippo (Giovani Atl. Bari), campionessa Cadetti U16 nel 2023, reduce dal suo miglior lancio in carriera ottenuto nella seconda prova regionale di Taranto.

Infine, nel Martello Giovanile da 6 Kg, Valerio Zurlo (Amatori Atl. Cisternino) cercherà di migliorare il suo recente primato personale di 56,25 metri, stabilito proprio nel 2025 a Taranto. Zurlo lo scorso anno ha conquistato il bronzo ai Campionati Italiani U18 di Molfetta.

La finale di Rieti sarà anche un banco di prova per gli atleti in vista della Coppa Europa di lanci, in programma a Nicosia (Cipro) il 15-16 marzo.

